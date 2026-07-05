Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4 Ιουλίου), περίπου στις 20:30, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό των ενεργών εστιών.

Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες, με εύφλεκτα υλικά να τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, με καταστροφές να καταγράφονται σε βιοτεχνικές μονάδες και οχήματα.

Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε στύλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.

Η κατοικημένη περιοχή της Φιλοθέης δεν έχει επηρεαστεί απευθείας μέχρι στιγμής, ωστόσο έχει εκκενωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων». Παράλληλα, εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη προς το γήπεδο της Λητής και από τη Φιλοθέη προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έξι μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Τέσσερις πυροσβέστες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και ένας πυροσβέστης που παρουσίασε ορθοπεδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς.

Συνελήφθη 76χρονος – Οδηγείται στον εισαγγελέα

Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης.