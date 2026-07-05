Τεράστια αναστάτωση και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι οι παγκοσμίως γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ, Vovan και Lexus, κατάφεραν να παγιδεύσουν τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, Θάνο Ντόκο. Οι δύο άνδρες, προσποιούμενοι υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους, ήρθαν σε επαφή με τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού και απέσπασαν δηλώσεις για άκρως ευαίσθητα διπλωματικά και στρατιωτικά ζητήματα.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για πρωτοφανές έλλειμμα ασφαλείας και να ζητούν την άμεση παραίτηση του κ. Ντόκου, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του γεγονότος.

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"Ένα email και λίγο make up" - Πώς στήθηκε η παγίδευση στον Θάνο Ντόκο μέσω Zoom

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», οι δύο Ρώσοι περιέγραψαν με αφοπλιστική ειλικρίνεια την απλότητα με την οποία έστησαν την επιχείρηση, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τα αντανακλαστικά των ελληνικών μηχανισμών ελέγχου. Όπως εξήγησαν, ο Έλληνας σύμβουλος δεν αποτελούσε κάποιον προμελετημένο ή ειδικό στόχο, αλλά το όνομά του προέκυψε τυχαία από μια λίστα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για την τηλεοπτική τους εκπομπή.

«Δεν είμαστε η KGB, στείλαμε απλά ένα email και χρησιμοποιήσαμε make up», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το επίσημο ψηφιακό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας Zoom κλείστηκε με τη χρήση ενός κοινού, δωρεάν λογαριασμού Gmail, χωρίς να κινηθούν υποψίες.

Η επικοινωνία ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου 2026 και, κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, οι φαρσέρ κατάφεραν να οδηγήσουν τη συζήτηση σε κρίσιμα και απόρρητα θέματα, όπως η ασφάλεια στη θάλασσα και η χρήση θαλάσσιων drones.

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Οι φαρσέρ εξήγησαν ότι όλα έγιναν εντελώς τυχαία και στο πλαίσιο μιας εκπομπής που ετοίμαζαν εκείνο τον καιρό. Όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά: «Δεν τον επιλέξαμε εσκεμμένα. Ήταν απλώς ένα όνομα σε μια λίστα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε σκοπό να του κάνουμε φάρσα. Στην πραγματικότητα, γυρίζαμε μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία κάναμε φάρσες σε διάφορους συμβούλους εθνικής ασφάλειας στις χώρες της Βαλτικής και των Βαλκανίων.

Αφού μιλήσαμε με συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Βαλτικής και έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ρουμανίας, σκεφτήκαμε: ‘Γιατί να μην καλέσουμε και τον Έλληνα σύμβουλο εθνικής ασφάλειας; Γιατί όχι;’. Είπαμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Στην αρχή το ξεχάσαμε– αλλά ίσως εκείνος να ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει στην εκπομπή μας… Τελικά, το γραφείο του ανταποκρίθηκε, κάναμε τη φάρσα και μετά το ξεχάσαμε. Μας εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι το θέμα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις στη χώρα σας, καθώς για εμάς ήταν απλώς ένας συνομιλητής ανάμεσα σε άλλους, τίποτα το ιδιαίτερο – ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε και μετά το ξεχάσαμε».

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Η παγίδευση δεν χρειάστηκε κάποια εξεζητημένη τεχνολογία ή χακάρισμα, καθώς οι διαδικασίες ελέγχου από την ελληνική πλευρά φάνηκαν να είναι ελλιπείς. Οι ίδιοι περιέγραψαν με λεπτομέρειες την απλή μέθοδο που ακολούθησαν:

«Καλύτερα να περιγράψει ο ίδιος ποιες διαδικασίες ακολούθησε, γιατί εμείς απλώς στείλαμε ένα email από λογαριασμό Gmail, στο γενικό γραφείο του Πρωθυπουργού και μετά το ξεχάσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, μας απάντησαν έπειτα από μία εβδομάδα. Ειλικρινά, η συγκεκριμένη συνομιλία θα μπορούσε καν να μην είχε πραγματοποιηθεί, γιατί είχαμε άλλο προγραμματισμένο ραντεβού την ώρα που ορίστηκε.

»Ήταν απλώς ένα email από Gmail, τίποτα ιδιαίτερο. Του προτείναμε να μιλήσουμε μέσω Zoom και εκείνος συμφώνησε. Συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε, τίποτα περισσότερο. Ξέρετε τι είχε πραγματικά ενδιαφέρον; Ότι η αντίδραση από την Ελλάδα ήρθε μόλις την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευση της συνομιλίας. Στη Ρωσία είχε δημοσιευθεί ήδη τέσσερις ημέρες νωρίτερα, την Τετάρτη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», η πρώτη γραπτή επικοινωνία έγινε στις 18 Ιουνίου 2026. Οι Ρώσοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι του γραφείου του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, Ράστεμ Ουμέροφ. Μετά την πρώτη απάντηση, η συζήτηση προχώρησε γρήγορα και οργανώθηκε η τηλεδιάσκεψη, όπου συζητήθηκαν κρίσιμα στρατιωτικά και διπλωματικά θέματα της επικαιρότητας.

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Ιδιαίτερη εντύπωση και καυστικά σχόλια από την πλευρά των Ρώσων προκάλεσε το περιβάλλον που επέλεξε ο Θάνος Ντόκος για να πραγματοποιήσει αυτή την τόσο κρίσιμη επικοινωνία. Οι Vovan και Lexus δεν έκρυψαν την έκπληξή τους για το επίπεδο επαγγελματισμού του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Μας εξέπληξε πολύ όταν είδαμε τις εξηγήσεις του για αυτή τη συνομιλία. Δεν μπορέσαμε να τις ακούσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά, αλλά είδαμε στιγμιότυπα. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόταν σε ένα εστιατόριο ή καφέ. Και νομίζω ότι το να συζητά κανείς τέτοια ευαίσθητα θέματα μέσα σε έναν τέτοιο χώρο, όπου υπάρχουν σερβιτόροι και άλλοι πελάτες γύρω, αποτελεί επίσης σοβαρό πρόβλημα.

»Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στη Ρωσία, όπου ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας θα συζητούσε ή θα έδινε συνέντευξη μέσα σε εστιατόριο ή καφέ, αφού οι πληροφορίες που χειρίζεται είναι άκρως απόρρητες. Αυτό απλώς δεν είναι φυσιολογικό ούτε επαγγελματικό».

Όταν η συνομιλία βγήκε στη δημοσιότητα, η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να αμυνθεί μιλώντας για μια οργανωμένη «υβριδική επίθεση» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη (Deepfake) για να παραπλανηθεί ο σύμβουλος. Οι δύο Ρώσοι γέλασαν με αυτούς τους ισχυρισμούς και ξεκαθάρισαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες:

«Ίσως να πιστεύουν ότι είμαστε κάποια οργάνωση της KGB… Αν θεωρούν ότι ένα απλό μακιγιάζ είναι μια μυστική ειδική επιχείρηση, τότε εντάξει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι για τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας της χώρας σας, αν πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδικό εργαλείο εναντίον της Ελλάδας. Για εμάς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ούτε καινούριο, γιατί έχουμε δεχθεί πολλές παρόμοιες κατηγορίες από διάφορους υψηλόβαθμους αξιωματούχους με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει, και ο κ. Ντόκος δεν αποτελεί έξαίρεση. Πάντα λέμε το ίδιο: αν κάποιος έχει αποδείξεις ότι εργαζόμαστε για μυστικές υπηρεσίες ή για την κυβέρνηση, ας τις παρουσιάσει. Ωστόσο, σε περισσότερα από δέκα χρόνια δραστηριότητας δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάτι τέτοιο».