«Καμία υβριδική επίθεση, ένα απλό email στείλαμε και μας απάντησαν», δήλωσε ο Ρώσος φαρσέρ Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ (Vovan), απορρίπτοντας τις ελληνικές κυβερνητικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης κατά του Θάνου Ντόκου.

Ο Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, εξαπατήθηκε από τους Ρώσους φαρσέρ, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ζητά ευθέως την αποπομπή του Ντόκου, ενώ κυβερνητικές πηγές αρχικά έκαναν λόγο για «υβριδική επίθεση» με χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας.

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«Highly advanced artificial intelligence» - What a stupid thing the Greek authorities said.

We just wrote an email from gmail to his office and they answered us :))) pic.twitter.com/cZs7kZ5aUE — Пранкер Вован (@evilprank) July 3, 2026

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