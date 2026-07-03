Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, όταν ο ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επήρεια ουσιών, έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από μπαλκόνι 1ου ορόφου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση ο 17χρονος θεωρείται κλινικά νεκρός.

Το άτυχο παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ