Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατηγορούμενοι για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την πατρίδα τους προς την Ελλάδα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία έδειχναν επικείμενη μεταφορά μεγάλης ποσότητας όπλων, μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Υπό αυτές τις συνθήκες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων στην περιοχή της Θράκης.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (1/7), αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν δύο φορτηγά που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, μέσω συνοριακού σταθμού στον Έβρο. Από την παρακολούθηση προέκυψε ότι το ένα όχημα λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για πιθανή παρουσία αστυνομικών.

Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ένας ταξιδιωτικός σάκος και μία βαλίτσα, το εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς- τα λεγόμενα όπλα «φαντάσματα». Ο οπλισμός κατασχέθηκε, όπως επίσης το φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, και οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί από την ίδια Υπηρεσία ανάλογες υποθέσεις διακίνησης οπλισμού, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν όπλα «φαντάσματα».















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Πηγή: Πρώτο Θέμα