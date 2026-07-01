Αντιμέτωποι με μια παραλίγο τραγωδία ήρθαν χθες κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας, στα Άνω Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας σε κεντρική οδό.

Όπως αναφέρει το protothema.gr σε πρώτη φάση διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα στατικότητας και στη διπλανή πολυκατοικία της τετραώροφης που έπεσε χθες (τρύπα στη βάση της), οι εντεταλμένοι επιστήμονες θα αποφασίσουν εάν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος και για άλλα κτίσματα, λόγω υποχώρησης του εδάφους. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η εκσκαφή του διπλανού οικοπέδου προκάλεσε υποχώρηση του υπεδάφους και, μιας και αυτό στην περιοχή θεωρείται σαθρό, η μετακίνηση των χωμάτων και η βίαιη πτώση του τετραώροφου κτιρίου μπορούν να επηρεάσουν τη θεμελίωση και των άλλων κτιρίων- ιδίως όσων εφάπτονταν μαζί του.

Συγγενείς των ενοίκων του κτιρίου που κατέρρευσε καταγγέλλουν πως μηχανικός του συνεργείου που θα ασχολούνταν με την ανέγερση της πενταωροφης πολυτελούς κατοικίας στο οικόπεδο, επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες των κατοίκων, ειρωνευόμενός τους.

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Οι ίδιοι καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι από το πρωί, χθες, οι ένοικοι της πολυκατοικίας άκουγαν τριγμούς, ενώ γείτονας εντόπισε μια μεγάλη ρωγμή στο κτίριο. Επειδή ανησύχησαν, κάλεσαν τη μηχανικό τους, η οποία και διαπίστωσε ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση 5 μοιρών. Απευθύνθηκαν στον μηχανικό της νεοανεγειρόμενης οικοδομής, ο οποίος φέρεται να τους απάντησε πως «και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έπεσε».

Πάντως η πολυκατοικία δεν είχε την «τύχη» του πύργου της Πίζας, αφού μέσα σε μόλις μια ώρα, η κλίση μεγάλωσε από τις 5, στις 14 μοίρες. Ήδη βέβαια, η μηχανικός είχε πάρει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τις 6 οικογένειες που έμεναν στην πολυκατοικία, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα. Λίγο αργότερα, οι εργάτες της οικοδομής, άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια και να ζητούν από τους ενοίκους να εκκενώσουν το κτίριο με το πρόσχημα της «έντονης φασαρίας».

Αυτή η λεπτομέρεια κάνει τους αστυνομικούς να υποψιάζονται ότι μπορεί το συνεργείο να αντιλήφθηκε ότι έκανε κάποια ζημιά στα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας και να επιχειρούσε να το «μαζέψει». Γι’ αυτό άλλωστε φαίνεται πως είχε προγραμματιστεί να πέσει στο σημείο τσιμέντο ταχείας πήξεως, ώστε να λειτουργήσει ως αντιστήριξη στην πολυκατοικία που έγερνε. Πώς και γιατί έπεσε λοιπόν η πολυκατοικία;