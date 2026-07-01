Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λητή Θεσσαλονίκης, όπου η καταστροφική πυρκαγιά κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί, με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σορού να αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές.

Το σπίτι της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Το σπίτι περικυκλώθηκε από τις φλόγες σε ελάχιστο χρόνο

Η κατοικία βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη περιοχή, περιμετρικά της Λητής, και οι φλόγες την κύκλωσαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το σπίτι είναι απομονωμένο, και υπάρχουν λίγες ακόμη κατοικίες στην περιοχή. Η πρόσβαση, πάντως, δεν θεωρείται δύσκολη, καθώς υπάρχει δρόμος που οδηγεί προς το χωριό, που ανήκει στον δήμο Ωραιοκάστρου, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι σε απόσταση 30-40 λεπτών.

Το σημείο παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα απόλυτης καταστροφής, με το κτίσμα να έχει καεί σχεδόν ολοσχερώς.

Η μητέρα σώθηκε – «Άφησα πίσω το παιδί μου και τον σύντροφό μου»

Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά νεκρό τον 65χρονο έξω από το σπίτι, ενώ η 40χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

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Ωστόσο, λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι, καθώς προτεραιότητα αποτελούσε η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όταν η φωτιά τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο και κατέστη δυνατή η έρευνα στην κατοικία, εντοπίστηκε αργά το βράδυ και δεύτερη απανθρακωμένη σορός, η οποία ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο παιδί. Αναμένεται πλέον η ταυτοποίηση.

Δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στους κατοίκους είχαν σταλεί δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112, με οδηγίες απομάκρυνσης.

Η πρώτη εκτίμηση της Πυροσβεστικής ήταν ότι η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση, θα περιοριζόταν γρήγορα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν μέσα σε λίγη ώρα την πορεία της πυρκαγιάς, η οποία πέρασε σε δασική περιοχή και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λητή.

Οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές του οικισμού, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν πολύωρη μάχη για να προστατεύσουν κατοικίες και να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

Εξετάζεται γιατί δεν εγκατέλειψαν εγκαίρως το σπίτι

Παραμένει άγνωστο γιατί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, παρά τις προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο μεγάλο κτήμα της οικογένειας υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους όταν η φωτιά πλησίασε.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΕΡΤ