Νέα τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς οι Αρχές εντόπισαν και δεύτερη σορό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άνδρας, ενώ οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοούνταν από την έναρξη της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν φόβοι ότι η δεύτερη σορός ανήκει στο παιδί που αναζητούνταν.

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Πηγή: Πρώτο Θέμα