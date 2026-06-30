Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στη 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθειρξης συν 24 ετών και 3 μηνών στον 45χρονο πρώην σύντροφό της ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παράλληλα, καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και οπλοκατοχή, που συνδέονται με τα ευρήματα στο σπίτι.

Για τον 45χρονο, το δικαστήριο επέβαλε επιπλέον καταδίκη για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Αντίστοιχα, η 27χρονη μητέρα δεν έπεισε το δικαστήριο ως προς τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, ο οποίος απορρίφθηκε.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απέρριψε τα αιτήματα των κατηγορουμένων για αναγνώριση ελαφρυντικών, τόσο του πρότερου σύννομου βίου όσο και της καλής διαγωγής μετά την προφυλάκισή τους.

Καταπέλτης η εισαγγελέας



Στη χθεσινή της αγόρευση, η εισαγγελέας έδωσε έμφαση στα ευρήματα που, όπως ανέφερε, αποτυπώθηκαν στο σώμα του παιδιού.

«Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η εισαγγελέας αναφέρθηκε σε 32 κακώσεις στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι οι βλάβες αυτές προφανώς προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις 3 ετών.

Όπως είπε, τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, σύμφωνα με την αγόρευσή της, δείχνει ότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο «το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικία του». Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και από τους δύο κατηγορούμενους. «Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η μητέρα ήταν σε θέση να προστατεύσει το παιδί της, ούτε ο σύντροφός της. Όπως σημείωσε, από μαρτυρία προέκυψε ότι ήδη στις 25 Ιανουαρίου ο 44χρονος αποκαλούσε το παιδί «βρώμικο», επειδή, όπως ειπώθηκε, λέρωνε το σπίτι.

«Άρα έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, γιατί το παιδί έχει μια συστηματική κακοποίηση. Άρχισαν να καταστρέφουν σιγά σιγά το παιδί», ανέφερε η εισαγγελέας. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας ότι όλα έγιναν από τον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως είπε, η μητέρα κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού της.

Η εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι ο ισχυρισμός της μητέρας πως δεν κάπνιζε είναι ψευδής, καθώς μάρτυρας την είχε δει να καπνίζει στην αυλή του σπιτιού. «Άρα η κατηγορούμενη και καπνίζει και δεν θέλει να μας το πει, και χτυπούσε το παιδί και δεν θέλει να μας το πει. Μας το είπε όμως το ίδιο το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.



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Πηγή: Πρώτο Θέμα / ΑΠΕ-ΜΠΕ