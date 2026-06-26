Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει «σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα» στον τομέα του Διαστήματος εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτησή του με τον ιατρό διαστημικών αποστολών Αδριανό Γολέμη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit - Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέθετε δορυφόρους στο Διάστημα, ένα δυναμικό οικοσύστημα επιχειρήσεων στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάπτυξη των επόμενων δράσεων τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Όπως ανέφερε, οι διαστημικές εφαρμογές μπορούν να προσφέρουν άμεσα οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών, συμβάλλοντας στην έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών, ενώ δημιουργούν και σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες για ελληνικές εταιρείες που αναπτύσσουν σχετικές τεχνολογίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η δορυφορική παρακολούθηση των καλλιεργειών, σε συνδυασμό με το Κτηματολόγιο, θα επιτρέψει την ακριβή καταγραφή της αγροτικής παραγωγής και τη διαφανή καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, ώστε να είναι γνωστό ποιος καλλιεργεί τι και ποιες ενισχύσεις δικαιούται.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη τη σημασία των εφαρμογών θαλάσσιας επιτήρησης για μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα, καθώς και τη στρατηγική αξία των διαστημικών τεχνολογιών για την εθνική άμυνα, χωρίς να επεκταθεί, όπως είπε, στις εφαρμογές διπλής χρήσης για λόγους εμπιστευτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να εμπνευστούν οι νέοι να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την τεχνολογία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα διαστημικά προγράμματα που θα αναπτυχθούν στα σχολεία θα δημιουργήσουν τη νέα γενιά μηχανικών, ερευνητών και αστροναυτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων που διακρίνονται στο εξωτερικό.

Αναφερόμενος στην πρώτη ελληνική επανδρωμένη αποστολή, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι μέσα στην επόμενη διετία η χώρα θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, σημειώνοντας ότι ο Αδριανός Γολέμης θα μεταβεί στο Διάστημα στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Όπως είπε, η αποστολή αυτή έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς μπορεί να εμπνεύσει τη νέα γενιά, αλλά και ουσιαστική αξία, αφού κατά την παραμονή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθούν πειράματα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και της ελληνικής βιομηχανίας. Για τον σκοπό αυτό, όπως ανακοίνωσε, θα εκδοθεί σύντομα σχετική πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

«Είναι μια επένδυση που αξίζει τα χρήματά της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα οφέλη της ξεπερνούν την προβολή της χώρας και αφορούν την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας, ενώ σημείωσε ότι η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα του Διαστήματος αναγνωρίζεται ήδη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Από την πλευρά του, ο Αδριανός Γολέμης επισήμανε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την εξερεύνηση του Διαστήματος επιστρέφουν πολλαπλά οφέλη στην οικονομία και στην κοινωνία. Ανέφερε ότι ελληνικές εταιρείες ήδη κατασκευάζουν υποσυστήματα για ερευνητικά οχήματα της NASA και αναπτύσσουν αισθητήρες υγείας που χρησιμοποιούνται τόσο σε αστροναύτες όσο και στην τηλεϊατρική για απομακρυσμένες περιοχές.

Επικαλούμενος διεθνείς μελέτες, σημείωσε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην έρευνα και εξερεύνηση του Διαστήματος επιστρέφει περίπου τετραπλάσιο στην οικονομία μέσω της καινοτομίας, της παραγωγής και της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς τους νέους, τονίζοντας ότι η επίτευξη μεγάλων στόχων απαιτεί σχέδιο, επιμονή, εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και ομαδικότητα. Όπως ανέφερε, το Διάστημα αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία επιτρέπει την υλοποίηση στόχων που καμία χώρα δεν θα μπορούσε να πετύχει μόνη της.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ