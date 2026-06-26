Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί και επιπλέον κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, έπειτα από τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, εμφανίζεται μετανιωμένος, γεγονός που –όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση– συνέβαλε στην ομολογία του. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθιστώντας την παραδοχή της πράξης ουσιαστικά αναπόφευκτη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς οι λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για τις συνθήκες του εγκλήματος είναι ιδιαίτερα σκληρές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στο θύμα, καταφέρνοντας τελικά να της αφαιρέσει τη ζωή μέσα στο σπίτι όπου εκείνη διέμενε και του είχε νοικιάσει.

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρέμεινε ολόκληρη τη νύχτα στο σπίτι μαζί με τη σορό της 45χρονης. Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τύλιξε τη σορό και τη μετέφερε σε χωράφι, όπου την έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Οι Αρχές αναφέρουν ακόμη ότι στη συνέχεια προσπάθησε να συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά του. Μεταξύ άλλων, φέρεται να επισκέφθηκε συγγενικό ή φιλικό σπίτι, όπου είχε προσκληθεί, έχοντας μαζί του γλυκά, ενώ πραγματοποίησε και επαγγελματικές εργασίες σχετικές με την οικοδομή. Παράλληλα, φέρεται να άλλαξε όχημα, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δυσκόλευε τον εντοπισμό του και θα παραπλανούσε τις αστυνομικές έρευνες.

Για περίπου δέκα ημέρες πίστευε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι δεν θα αποκαλυπτόταν η εμπλοκή του. Ωστόσο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψή του.

Μετά την απολογία του, ο 43χρονος αναμένεται να λάβει τον δρόμο για τη φυλακή, εφόσον κριθεί προσωρινά κρατούμενος, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή άλλου προσώπου στην υπόθεση. Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται να ενήργησε μόνος του σε όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με το έγκλημα και την απόπειρα συγκάλυψής του.



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Πηγή: ΕΡΤ