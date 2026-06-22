Ολόκληρο θέατρο έπαιζε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς, ενώ την είχε σκοτώσει, μιλούσε με τον αδελφό της 45χρονης και του έλεγε ότι εύχεται να τη βρουν.

Ειδικότερα, σε ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, ακούγεται ο 43χρονος να μιλάει στον τηλέφωνο με τον αδελφό της άτυχης γυναίκας, δηλώνοντας τρομοκρατημένος με την εξαφάνισή της.

Μάλιστα, ακούγεται να του λέει ότι θα χαρεί να μάθει ότι την βρήκαν και πως ο ίδιος θέλει γενικά να έχει την υγεία του και μια ήσυχη ζωή.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του 43χρονου με τον αδελφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη:



43χρονος: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε».

Αδελφός Σταυρούλας Λεβεντάκη: Όλοι αυτό θέλουμε, αλλά σου ξαναλέω συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.

43χρονος: Όχι... όχι… μιλάμε… Μιλάμε, Παναγιά μου. Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε. Ό,τι νεότερο χτύπα, ρε φίλε. Να ηρεμήσουμε, δεν με νοιάζει. Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω, τι να σου πω.

Αδελφός Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε. Εγώ, τι να λέω;

43χρονος: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψέ με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: «Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε», δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγεία μου θέλω.





Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη



Η ομολογία του 43χρονου ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης, φτάνοντας στην ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας, που βρέθηκε σε χωράφι, όπου την είχε θάψει ο δολοφόνος της, μόλις πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου έζησε τις τελευταίες της στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χτύπημα που δέχτηκε η 45χρονη στο κεφάλι με κούτσουρο ήταν μοιραίο, καθώς υπέστη συντριπτικό κάταγμα κρανίου και της προκάλεσε εκτεταμένη αιμορραγία.

Όσον αφορά τις δύο μαχαιριές που δέχτηκε στον θώρακα η άτυχη γυναίκα, από το ιατροδικαστικό πόρισμα προκύπτει ότι δεν έπληξαν ζωτικά όργανα, κάτι που σημαίνει ότι δεν προκάλεσαν τον θάνατό της.

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Πηγή: iefimerida.gr