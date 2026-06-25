Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η Ελλάδα, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την περιοχή, κοντά στην Καράκας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή.





#Greece expresses its solidarity with the people of Venezuela following the devastating earthquake near Caracas.



We extend our deepest condolences to the families of the victims and stand by all those affected. pic.twitter.com/fhb0LaJEjW — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ