Την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε η Ελλάδα, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την περιοχή, κοντά στην Καράκας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ