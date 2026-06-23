Μία 29χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, είναι -σύμφωνα με την Αστυνομία- η γυναίκα που συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 24χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, το θύμα είναι ελληνικής καταγωγής και σύντροφος της γυναίκας. Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη.

Η 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα- εκ των οποίων το ένα είναι στη θωρακική περιοχή.

Η γυναίκα κρατείται, ενώ η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ