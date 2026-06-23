Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σε σχέση με τη θητεία του στην Κομισιόν, ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής απαντώντας σε ερωτήματα του ΚΥΠΕ για την υπόθεση, αποφεύγοντας παράλληλα να σχολιάσει τις εν εξελίξει διαδικασίες στις βελγικές και ελληνικές αρχές.

Επιπλέον, η Κομισιόν δήλωσε ότι έλαβε γνώση, μέσω δημοσιευμάτων του Τύπου, της έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Απαντώντας σε ερωτήματα του ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι η Κομισιόν δεν σχολιάζει εν εξελίξει ποινικές διαδικασίες ενώπιον των βελγικών αρχών ούτε τις διαδικασίες που αφορούν πιθανή άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από τις ελληνικές αρχές.

«Η Επιτροπή δεν έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα για άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου όσον αφορά τη θητεία του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Επιτροπή είχε εγκρίνει τη αμειβόμενη δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου μετά τη λήξη της θητείας του ως μέλους του Επίτιμου Συμβουλίου της Ένωσης κατά της Ατιμωρησίας και για τη Μεταβατική Δικαιοσύνη (Association Against Impunity and for Transitional Justice), με απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2021, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας της Κομισιόν στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η έγκριση τέτοιων δραστηριοτήτων πρώην Επιτρόπων αποτελεί απόφαση του συνόλου του Σώματος των Επιτρόπων, ενώ τα σχετικά έγγραφα έχουν δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι ο πρώην Επίτροπος είναι ταυτόχρονα Βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, οπότε η άρση των δύο διαφορετικών ασυλιών ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες ανά θεσμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ