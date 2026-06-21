Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί χθες Σάββατο, σε ένα άτομο στην Κατερίνη, που κατηγορείται για τέσσερις τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα σε διάφορες περιοχές της Πιερίας τις τελευταίες ημέρες.

Προσποιούμενος τον αστυνομικό, το απόγευμα του Σαββάτου, συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε άνδρα στην Κατερίνη, ισχυριζόμενος ότι θέλει να προστατέψει τον ίδιο και την περιουσία του και όπως φέρεται να υποστήριξε ακόμη, έπρεπε το φερόμενο θύμα να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στην οικία του και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του που θα πήγαινε να τα παραλάβει.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος θα παραλάμβανε τα χρήματα και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, ο ίδιος και συνεργοί του κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο να εξαπατήσουν τέσσερις ανθρώπους αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ.



*Φωτογραφία μέσω AI



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Πηγή: cnn.gr