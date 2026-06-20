Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 5,4 και 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους καταγράφηκαν με διαφορά λίγων λεπτών.

Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ και το επίκεντρο του εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος ήταν στα 13,4 χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος σεισμός ήρθε έξι λεπτά μετά και είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ και το επίκεντρο του εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί.





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Πηγή: Πρώτο Θέμα