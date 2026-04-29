Η νεαρή γιατρός, σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, περιγράφει με κλάματα στα μάτια πως το μόνο που προλαβαίνει να κάνει εκτός βάρδιας είναι να αλλάξει ρούχα και να κάνει μπάνιο «Δεν μπορείτε να μου λέτε να πάω σπίτι κι ότι αν με χρειαστείτε θα με φωνάξετε, γιατί με χρειάζεστε κάθε ώρα - Είναι ψυχοφθόρο!».

Τα αποτελέσματα της υποβάθμισης και υποστελέχωσης του ΕΣΥ, με γιατρούς να φτάνουν στα όριά τους και με την σωματική και ψυχική τους εξουθένωση να χτυπάει «κόκκινο», φαίνονται πλέον από δεκάδες περιστατικά εργαζόμενων που καταρρέουν ενώ δουλεύουν ασταμάτητες ώρες, χωρίς ρεπό.

Τελευταίο παράδειγμα, μία ειδικευόμενη παιδίατρος, η οποία καταγγέλλει σε βίντεο που ανάρτησε στα social media πως κατέρρευσε μετά από πέντε ημέρες συνεχόμενης εφημερίας.

Πιο συγκεκριμένα, η γιατρός περιγράφει μια εφημερία πέντε συνεχόμενων ημερών που κλήθηκε να καλύψει. Η εφημερία ξεκίνησε Τρίτη και έφτασε μέχρι Σάββατο, ενώ τη στιγμή που τραβάει το βίντεο η εφημερία δεν έχει καν λήξει.

«Είναι Σάββατο, εφημερεύω από την Τρίτη. Δεν ξέρω πού αλλού συμβαίνει αυτό».

Η γιατρός περιγράφει πως δεν προλαβαίνει να φάει, ούτε να κοιμηθεί.

Προσθέτει πως το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπάει, με εκείνη να απαντάει γιατί «δεν μπορεί να κάνει αλλιώς».

«Δεν πρέπει να πάω; Δεν μπορείτε να μου λέτε ότι αν με χρειαστείτε θα με φωνάξετε γιατί με έχετε χρειαστεί όλες τις φορές - είναι ψυχοφθόρο».

«Φοβάμαι να πάω στο δωμάτιο να ξεκουραστώ γιατί θα με φωνάξετε», λέει η γιατρός.

Ενώ, καταλήγει λέγοντας πως «είμαι κουρασμένη, δεν μπορώ άλλο».

Πηγή: efsyn.gr