Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, τα δικαστήρια της Αθήνας, καθώς οι δικαστικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε πλήρη αναστολή των εργασιών τους. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Πρωτοδικείου, ως αντίδραση στη χθεσινή ένοπλη επίθεση 89χρονου στο ισόγειο του Πρωτοδικείου και σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά περιστατικό το τελευταίο διάστημα, μετά την επίθεση με βαριοπούλες στο Διοικητικό Εφετείο και την παρουσία οπλισμένου δικηγόρου εντός δικαστικής αίθουσας κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο.

«Λουκέτο» στα δικαστήρια Αθήνας – «Θύελλα» αντιδράσεων

Η χθεσινή αιματηρή επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά πέντε υπάλληλοι (ένας του ΕΦΚΑ και τρεις γραμματείς δικαστηρίου) προκάλεσε την αντίδραση σύσσωμου του νομικού κόσμου. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έθεσε το ερώτημα των ευθυνών της Πολιτείας: «Τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της και να εγγυηθεί την ασφάλεια των λειτουργών της Δικαιοσύνης, των εργαζομένων και των πολιτών;»

Από την πλευρά της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος κάλεσε την Πολιτεία να λάβει μέτρα για την προστασία των δικαστηρίων της χώρας, σημειώνοντας στην ανακοίνωσή της: «Η ασφάλεια των δικαστικών λειτουργών και των χώρων απονομής της Δικαιοσύνης δεν αποτελεί συνδικαλιστικό αίτημα, αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.»

Εκτάκτως συνεδρίασε χθες η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία τόνισε ότι «τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της χώρας αποδεικνύονται στην πράξη ότι δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια σε όσους καθημερινά εισέρχονται και εργάζονται σε αυτά. Η είσοδο οπλισμένων ατόμων σε δικαστικές αίθουσες και γραφεία αποτελεί κατάσταση απαράδεκτη που θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η θέση των ίδιων των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι η επίθεση αποτελεί την τραγική επιβεβαίωση των όσων επισημαίνουν εδώ και χρόνια. Οι υπάλληλοι τόνισαν ότι εργάζονται σε κτίρια που θυμίζουν «ξέφραγα αμπέλια», όπου ο καθένας μπορεί να εισέλθει οπλισμένος θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, και δήλωσαν πως δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν θύματα στο βωμό της ελλιπούς φύλαξης. Ζήτησαν την άμεση τοποθέτηση μόνιμης αστυνομικής δύναμης, τη λειτουργία σύγχρονων συστημάτων ελέγχου σε κάθε είσοδο και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας στις γραμματείες που έρχονται σε επαφή με το κοινό.

Παράταση εργασιών στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Λόγω της αναστολής εργασιών, η Διεύθυνση του Πρωτοδικείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι:

Παρατείνονται οι προθεσμίες για την κατάθεση δικογράφων και διαδικαστικών πράξεων που έληγαν σήμερα και αύριο.

Οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν θα επαναπροσδιοριστούν αυτεπάγγελτα από τις γραμματείες των δικαστηρίων.

Πανελλαδική απεργία στον ΕΦΚΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ (ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ) κήρυξε για σήμερα 24ωρη πανελλαδική απεργία, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στο υποκατάστημα του Κεραμεικού. Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι αναφέρουν: «Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ βρίσκονται καθημερινά στο στόχαστρο, απροστάτευτοι απέναντι σε βίαιες συμπεριφορές. Η χθεσινή ένοπλη επίθεση αναδεικνύει την απόλυτη ανάγκη για φύλαξη όλων των υποκαταστημάτων.»

Φυσίγγια σε γραφείο εισαγγελέα

Αξίζει να σημειωθεί ότι 89χρονος δράστης κατείχε νόμιμη άδεια οπλοφορίας για το περίστροφο που χρησιμοποίησε, την οποία είχε καταφέρει να εκδώσει σε ηλικία 81 ετών. Η αποκάλυψη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ο ίδιος άνθρωπος είχε απασχολήσει με τη συμπεριφορά του τις αρχές και στο παρελθόν, έχοντας επιδείξει απειλητικές διαθέσεις κατά δικαστικών λειτουργών.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως πριν από μερικά χρόνια είχε εισβάλει στο γραφείο εισαγγελέα και, σε μια κίνηση εκφοβισμού, είχε αφήσει πάνω στο γραφείο του φυσίγγια, γεγονός που αναδεικνύει ότι τυχαία δεν θρηνήσαμε χθες θύματα.

