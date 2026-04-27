Ως σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις πάγιες διεκδικήσεις της στην Eastern Mediterranean ερμηνεύει η Athens την αυξημένη κινητικότητα της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής Αθηνών.

Στην ελληνική πρωτεύουσα εκτιμούν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να υπενθυμίσει τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στην περιοχή, παρά την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στο NATO, λόγω της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των δυνατοτήτων αεράμυνας που διαθέτει στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παρενόχληση του ολλανδικού πλοίου Maasvliet σε διεθνή ύδατα ανατολικά της Κρήτης, καθώς και σε προηγούμενα περιστατικά που αφορούσαν έρευνες για τον Great Sea Interconnector. Κατά την ίδια ανάλυση, πρόκειται για μέρος μιας σταθερής στρατηγικής παρενόχλησης έργων που εξελίσσονται στην περιοχή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των τουρκικών αρχών.

Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικές αρμοδιότητες σε ζητήματα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή ακόμη και χάρτες που χρησιμοποιούν ελληνικές αρχές στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν, σε συνέντευξή της στην κυπριακή Καθημερινή, επανέλαβε τη στήριξη της ΕΕ στο έργο του Great Sea Interconnector, χαρακτηρίζοντάς το υψίστης στρατηγικής σημασίας.

Στην Αθήνα, τέλος, παρακολουθούν στενά και την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπστην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, όπου αναμένεται συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η Άγκυρα επενδύει ιδιαίτερα σε αυτή την επίσκεψη, κυρίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα των F-35 Lightning II και των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA.