Την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης και ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 των Ευρωπαϊκών Συνθηκών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του προερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ, την Παρασκευή, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο.

«Είχαμε χθες την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την έννοια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας αλλά και την έννοια της ευρωπαϊκής αμυντικής αλληλεγγύης. Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν αυτή δέχθηκε επίθεση στα πλαίσια της σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Θα έλεγα ότι αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Εδώ και αρκετό καιρό μιλώ για την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, τη ρήτρα δηλαδή αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους-μέλους δεχθεί κάποια επίθεση. Και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει πια για τα καλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία του δεύτερου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε, επίσης, ότι οι ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία σήμερα επίσης να συζητήσουν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αλλά και να προβούν σε μία αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο.

«Η ελληνική Κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων, το γεγονός όμως ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε, στο μέτρο πάτα που μπορούμε την ελληνική κοινωνία, είναι μία ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας", ανέφερε.

«Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα. Στεκόμαστε στο πλευρό τους στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας, χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ