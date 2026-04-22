Η Κέρκυρα συγκαταλέγεται στα ελληνικά νησιά που έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη, όχι μόνο για τις παραλίες της αλλά και για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Η ιστορία της, με έντονες επιρροές από την Ενετοκρατία και την Αγγλοκρατία, αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική της πόλης και στα επιβλητικά κτίρια με κήπους, όπως το Αχίλλειο και το Μον Ρεπό.

Ωστόσο, πέρα από τα γνωστά αξιοθέατα, το νησί κρύβει και λιγότερο προβεβλημένες γωνιές που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

To χωριό Νύμφες με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες

Μία από αυτές βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας.

Το χωριό Νύμφες είναι χτισμένο σε πλαγιά λόφου σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρων και ξεχωρίζει για το έντονο φυσικό στοιχείο. Η πυκνή βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που διαφέρει από την εικόνα που συνήθως έχουμε για τα νησιά.

Κυπαρίσσια, πλατάνια και βελανιδιές συνθέτουν ένα περιβάλλον που διατηρεί δροσιά ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Η περιοχή κατοικείται από την αρχαιότητα, καθώς τα νερά ευνόησαν την καλλιέργεια της γης και την ανάπτυξη οικισμών.

Σε μικρή απόσταση από το χωριό βρίσκεται το σημαντικότερο φυσικό αξιοθέατο της περιοχής, οι καταρράκτες των Νυμφών όπου το νερό πέφτει από ύψος περίπου 15 μέτρων.

Η άνοιξη θεωρείται η ιδανική εποχή για επίσκεψη, καθώς οι βροχοπτώσεις ενισχύουν τη ροή του νερού. Παρόλα αυτά, ακόμη και το καλοκαίρι το σημείο διατηρεί το ενδιαφέρον του, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία επαφής με τη φύση.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του φωτογράφου Γιώργου Κονταρίνη από το πρακτορείο Eurokinissi.



