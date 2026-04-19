Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,6 Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις δέκα το πρωί σήμερα με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 21 χλμ ΝΝΔ του Γούδουρα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 6,2 χλμ.



Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αναστάτωση ή οποιαδήποτε αναφορά για ζημιά.









Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ