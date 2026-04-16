Δριμεία επίθεση σε όσους καλλιεργούν το κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς που «μπορεί να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλιότητας» εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία που περνάει ο Γιώργος Μυλώνακης.

«Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του» είπε φορτισμένος ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος και η οικογένειά του. Όπως είπε «είναι το ίδιο Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα σκοπό να διαλύσει την οικογένεια μου και να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ και η οικογένεια μου. Η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης».

Παράλληλα με αφορμή τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό».

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ανακοίνωσε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν».

Διεμήνυσε, επίσης, ότι «ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ» χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις που γίνονται ενίοτε αντεθνικό επιχείρημα».





Πηγή: Πρώτο Θέμα