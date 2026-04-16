Ένα 24ωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» συμπληρώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης και τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». «Η κατάστασή του είναι σταθερή, που για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τι θα γίνει, γιατί είναι μια μάχη που δίνει ο οργανισμός.

Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24. Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί το δεύτερο ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας του.

Ο δημοσιογράφος, Δημήτρης Οικονόμου του Σκαι , περιέγραψε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γιώργο Μυλωνάκη, μέσα από την εκπομπή «Σήμερα», το πρωί της Πέμπτης (16/4).

«Θα ξεκινήσουμε με μία ειδησεογραφία η οποία δεν είναι καθόλου καλή. Και θα ξεκινήσουμε με το περιστατικό που είχαμε στο Μαξίμου. Το σοβαρό περιστατικό με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό, ο άνθρωπος, από ρήξη ανευρύσματος, την ώρα του πρωινού καφέ.

Όσοι ήταν εκεί περιγράφουν τη σκηνή ως απολύτως σοκαριστική. Κατέρρευσε ο άνθρωπος μπροστά τους, δύο φορές». «Είναι φοβερό πραγματικά αυτό να το ζεις, να το βιώνεις, δηλαδή να το βλέπεις μπροστά σου έναν νέο άνθρωπο να καταρρέει και να μην μπορείς να κάνεις κάτι εκείνη την ώρα, να μην ξέρεις τι έχει συμβεί. Ευτυχώς, όλα λειτούργησαν πάρα πολύ γρήγορα. Αμέσως τον παρέλαβαν τον άνθρωπο, τον πήγαν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο, το οποίο είναι και δίπλα, ο Ευαγγελισμός.

Έγινε η επέμβαση επιτυχώς, όπως λέει ο γιατρός, αλλά έχουμε δέκα μέρες μπροστά μας πολύ κρίσιμες. Δέκα μέρες αγωνίας όπως τις περιέγραψε ακριβώς ο γιατρός». «Η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη όπως λέει το ανακοινωθέν, αλλά αυτές οι δέκα μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες μπροστά μας», κατέληξε ο Δημήτρης Οικονόμου.



