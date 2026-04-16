Ώρες αγωνίας για τη δύσκολη μάχη που δίνει ο Έλληνας υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά από επείγουσα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο οποίο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπεβλήθη σε σειρά διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος γι’ αυτό και υπεβλήθη σε επέμβαση στην οποία έγινε εμβολισμός προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Λίγο πριν τις 14:00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εμβολισμού του αγγείου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Ο υφυπουργός παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί θα προχωρήσουν σε σειρά κλινικών εξετάσεων για να αξιολογήσουν τυχόν επιπτώσεις σε βασικές λειτουργίες ενώ θεωρούν ότι είναι είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας του οι επόμενες 48 ώρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο το πρωί αλλά και το βράδυ για να ενημερωθεί για την κατάσταση του στενού συνεργάτη του, ο οποίος υπηρετεί ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ από τον Ιούνιο του 2024.

Πηγή: ΑΕΡΤ