Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης που έκανε την επέμβαση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Είπε επίσης ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.





Αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβάινει ξανά στον «Ευαγγελισμό» προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του στενού του συνεργάτη. Ο πρωθυπουργός είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο είχε συνάντηση στο VIP του διεθνούς αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τώρα είναι καθ' οδόν και πάλι για τον «Ευαγγελισμό».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει υποβληθεί σε εμβολισμό του ανευρύσματος, προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Η κατάστασή του, σύμφωνα με την ιατρική ανακοίνωση είναι σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Όλα έγιναν περίπου στις εννέα το πρωί σήμερα Τετάρτη (15/4), στη διάρκεια του λεγόμενου «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου, της πρωινής σύσκεψης, δηλαδή του πρωθυπουργού με τους άμεσους συνεργάτες του για την ατζέντα της ημέρας. Εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και παράλληλα με τις προσπάθειες να τον συνεφέρουν εκλήθη ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.





«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αμέσως μετά τη διακομιδή του κ. Μυλωνάκη, στο νοσοκομείο έφτασαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Υγείας κ.κ. Αδωνις Γεωργιάδης και Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ περίπου στις 11.30 μετέβη και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε (και ενημερώνεται διαρκώς) για την υγεία του στενού συνεργάτη του.



Πολλοί υπουργοί και συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη έχουν ήδη περάσει την πύλη του Ευαγγελισμού για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια και να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του, ενώ το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις πληροφορήθηκε για την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εκδήλωσε άμεσα το ενδιαφέρον του. Επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον ενημέρωσε. Επίσης, επικοινώνησε με την σύζυγο του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου και της εξέφρασε τις ευχές του για περαστικά.





Πηγή: Πρώτο Θέμα