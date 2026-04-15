Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο είναι η πρώτη εικόνα των γιατρών που παρέλαβαν τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλώνακη, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Γιώργος Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και μπήκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι γιατροί του Ευαγγελισμού συνεχίζουν τις εξετάσεις αναζητώντας τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα