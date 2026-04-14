«Η αστυνομία στην Ελλάδα φέρεται να στρατολογεί μετανάστες για να επαναπροωθούν βίαια άλλους μετανάστες πίσω πέρα από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία», αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας το BBC, η ελληνική αστυνομία φέρεται να στρατολογεί μετανάστες με σκοπό την επαναπροώθηση άλλων μεταναστών στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία.

Το BBC επικαλείται εσωτερικά έγγραφα της αστυνομίας στα οποία περιγράφεται πώς η πρόσληψη των λεγόμενων μισθοφόρων διατάχθηκε και εποπτεύθηκε από ανώτερους αξιωματικούς. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν καταγγελίες για βιαιότητα, ενώ μάρτυρες αναφέρουν ότι μετανάστες γδύνονταν, έπεφταν θέματα ληστείας, ξυλοκοπούνταν και μάλιστα υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση.

Έχει υποστηριχθεί ότι η δράση των μισθοφόρων στα σύνορα ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2020.

Οι επαναπροωθήσεις – που αναγκάζουν τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο να περάσουν τα σύνορα χωρίς τη δέουσα διαδικασία – θεωρούνται γενικά παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Από τη σύνθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν – μαρτυρίες μεταναστών, πρώην μισθοφόρων, αστυνομικών πηγών και διαρροές εγγράφων – προκύπτουν σοβαρές καταγγελίες. Ένας συνοριοφύλακας φέρεται να κατέθεσε σε πειθαρχική διαδικασία ότι ενημέρωσε τους ανωτέρους του για περιστατικά βιασμών γυναικών μεταναστριών. Δύο μετανάστες και ένας πρώην μισθοφόρος περιέγραψαν ακραία βία, ενώ μια μητέρα κατήγγειλε ότι άνδρας με κουκούλα έψαξε τη βρεφική πάνα της κόρης της αναζητώντας τιμαλφή.

Η περιοχή του Έβρου αποτελεί την κύρια χερσαία δίοδο μεταναστών προς την Ελλάδα, με το ποτάμι να λειτουργεί ως φυσικό σύνορο μήκους 200 χιλιομέτρων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, οι μισθοφόροι χρησιμοποιούνται για να απωθούν εκατοντάδες ανθρώπους την εβδομάδα.

Οι ίδιοι οι μισθοφόροι φέρονται να είναι μετανάστες από χώρες όπως το Πακιστάν, η Συρία και το Αφγανιστάν, λαμβάνοντας ως ανταμοιβή χρήματα, κινητά τηλέφωνα ή έγγραφα που τους επιτρέπουν να κινούνται εντός Ελλάδας.

Το BBC έχει στη διάθεσή του βίντεο της 22ας Ιουνίου 2023 που φαίνεται να δείχνει ομάδα μεταναστών να δέχεται επίθεση από μασκοφόρους στον Έβρο. Έκθεση του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex κατέληξε ότι 10 έως 20 «υπήκοοι τρίτων χωρών» δρούσαν υπό τις οδηγίες Ελλήνων αξιωματικών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι μετανάστες υπέστησαν σωματική και λεκτική βία, «απειλές θανάτου και βιασμού», καθώς και εξευτελιστικές σωματικές έρευνες, προτού μεταφερθούν βίαια πίσω στην Τουρκία, κατά παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν ότι υπήρξαν τέτοιοι μετανάστες στην περιοχή εκείνη την ημέρα.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Μαρία Γαβουνέλη, χαρακτήρισε τα ευρήματα «εξαιρετικά σημαντική» πιθανή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή έχει καταγράψει πάνω από 100 περιστατικά καταγγελλόμενων εξαναγκαστικών επιστροφών στον Έβρο από το 2020.

Τι απαντά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Απάντηση στο δημοσίευμα του BBC το οποίο αναφέρει ότι μισθοφόροι, υπό τις εντολές της αστυνομίας, απωθούσαν πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνικά χερσαία σύνορα προς την Τουρκία, έδωσαν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», σημειώνουν οι πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, καταρχάς, ότι οι καταγγελίες που δημοσιεύονται, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023.

«Οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.

Ωστόσο, συμπληρώνουν ότι σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπ΄ όψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καταλήγοντας, τα στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σημειώνουν ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, υπογραμμίζουν, ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων.

