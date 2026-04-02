Ηδίκη για τα «χαμένα» βίντεο των Τεμπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας οδηγείται πλέον σε αδιέξοδο, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, έκανε δεκτή την αίτηση αποχής της προέδρου του δικαστηρίου.





Η διαδικασία πλέον αναβάλλεται επ’ αόριστον, καθώς η υπόθεση θα επαναπροσδιοριστεί με νέο δικαστή και η δίκη θα ξεκινήσει από την αρχή.

Η δίκη, που αφορά τα χαμένα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, οδηγληθηκε σε αδιέξοδο καθώς η Πρόεδρος του δικαστηρίου δήλωσε την πρόθεσή της να απέχει από τη διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από σφοδρή αντιπαράθεση με τη συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε την Πρόεδρο για επαφές με «επίορκο πρόσωπο» σχετικά με τα πειστήρια της δίκης.



