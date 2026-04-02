Αποχή δήλωσε η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου εκδικάζεται η υπόθεση για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών.

Είχε προηγηθεί ένταση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορο συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο να αναφέρει: «Έχω δεχτεί πολλές προσβολές. Θα δηλώσω αποχή».

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και ειδικότερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στον εφέτη ανακριτή της κύριας υπόθεσης, για τη σύγκρουση και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο, τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε, τελικά, στον ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ' εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ' εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Πριν τη διακοπή της δίκης η πρόεδρος έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εν μέρει χορήγηση αντιγράφων από τα ψηφιακά δεδομένα που κατασχέθηκαν από συσκευές των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων της κύριας δικογραφίας και είναι επίσης μάρτυρες στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι λαμβάνουν αντίγραφα των δεδομένων ενώ επί του αιτήματος αποχής αναμένεται να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συνεδριάσεις.



Διαβάστε επίσης: Τραγωδία στη Βέροια: Κατέληξε ο 7χρονος που τραυματίστηκε παίζοντας σε πάρκο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ