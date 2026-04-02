Κατέληξε το 7χρονο αγόρι που είχε τραυματιστεί σοβαρά την ώρα του παιχνιδιού σε πάρκο της Βέροιας και νοσηλευόταν για πάνω από δέκα μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (20/3), όταν το αγόρι εντοπίστηκε από περαστικό, χωρίς τις αισθήσεις του, σε πρανές ανάμεσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και τον χώρο του πάρκου. Την ώρα εκείνη η μητέρα του βρισκόταν στην εκκλησία.

Αρχικά ο ανήλικος διακομίστηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας, όμως, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύτηκε πρώτα στο ΑΧΕΠΑ και μετά στο Ιπποκράτειο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία του σε ΜΕΘ, το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα.

Πηγή: ΑΠΕ