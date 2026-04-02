Νύχτα δοκιμασίας έζησαν πολλά νησιά του Νοτίου Αιγαίου εξαιτίας των καιρικών φαινομένων και της έντασης των ανέμων, οι ριπές των οποίων ξεπέρασαν τα 10 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ρόδου σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου, την Περιφέρεια και τους εθελοντές, δέχθηκε περισσότερες από 50 κλήσεις για απομάκρυνση σπασμένων ή ξεριζωμένων δέντρων στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ζημιές προκλήθηκαν σε κολώνες φωτισμού, σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης και σε μικρά και μεγάλα σκάφη που ήταν ελλιμενισμένα σε Ρόδο και Κω.

Το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων και των επισκεπτών της Ρόδου στις 22:45, συστήνοντάς τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ και ο δήμαρχος Ρόδου Αλ. Κολιάδης με μήνυμά του ζήτησε αυξημένη προσοχή, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

Στο νησί της Κω επίσης, η κακοκαιρία με κύριο χαρακτηριστικό τους ανέμους εντάσεως 9 μποφόρ, προκάλεσε αντίστοιχα προβλήματα με πτώσεις δέντρων και την βύθιση ενός αλιευτικού σκάφους στη μαρίνα του νησιού.

Στη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου ακυρώθηκαν τουλάχιστον 10 προγραμματισμένες πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν προς και από το αεροδρόμιο «Διαγόρας» Ρόδου.

Από σήμερα το πρωί πάντως, οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά, καθώς τα καιρικά φαινόμενα έχουν υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.

Στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, στη Νάξο, στη Σύρο και στην Τήνο, οι ισχυροί άνεμοι στη διάρκεια της χθεσινής μέρας είχαν δημιουργήσει πρόβλημα ορατότητας καθώς η μεταφορά χώματος, είχε «βάψει» τον ουρανό κατακόκκινο, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν άλλα σοβαρά προβλήματα.

Τα σχολεία σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, παραμένουν και σήμερα κλειστά με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου.

Πηγή: ΑΠΕ