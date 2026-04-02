Ένα θύμα άφησε πίσω της η κακοκαιρία Erminio, που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Στην περιοχή της Νέας Μάκρης, άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν νεκρό έναν άνδρα κάτω από ΙΧ αυτοκίνητο παρασυρμένο από τις πλημμύρες.

Ταυτόχρονα, πολλά σχολεία σε περιοχές της χώρας παραμένουν κλειστά εξαιτίας των ισχυρών φαινομένων και της αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίστηκαν σε ανατολική και νότια Αττική, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης είχαν δεχθεί πάνω από 170 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαίρεση αντικειμένων, αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας.

Θύμα στην περιοχή της Νέας Μάκρης

Η κακοκαιρία Erminio έφερε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα τη ζωή ενός ανθρώπου στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με πληροφορίες παρασύρθηκε από ρέμα και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο άτυχος άνδρας, 54 χρονών πολωνικής καταγωγής, παρελήφθη από ασθενοφόρο, ενώ για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άτυχος άνδρας βγήκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα έξω από το σπίτι του, το οποίο φέρεται να είχε πλημμυρίσει. Κάτω από άγνωστες συνθήκες φαίνεται να γλίστρησε και αμέσως μετά να εγκλωβίστηκε κάτω από ένα ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Αναφορικά με τις κλήσεις που έγιναν προς την Πυροσβεστική, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν πάνω από 100 για κοπές δέντρων και κλαδιών, ενώ πάνω από 50 κλήσεις αφορούσαν την απομάκρυνση αντικειμένων που είχαν προκληθεί από την κακοκαιρία. Επιπλέον, οι κλήσεις για άντληση υδάτων ξεπέρασαν τις 100.

Ο αριθμός των κλήσεων ενδέχεται να διπλασιαστεί, καθώς συνεχίζουν να καταφθάνουν αιτήματα για παροχή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας.