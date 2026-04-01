Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας υπέβαλε αίτημα προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την άρση ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, στο πλαίσιο διερεύνησης οργανωμένου κυκλώματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του οργανισμού που ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Λουξεμβούργο, η υπόθεση αφορά φερόμενες παράνομες ενέργειες που διαπράχθηκαν το 2021 και σχετίζονται με κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ακόμη πέντε πρώην βουλευτές, ενώ έχουν διαβιβαστεί πληροφορίες στη Βουλή για πιθανή εμπλοκή ενός πρώην Υπουργού και ενός Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποκίνηση απιστίας, απάτη μέσω υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση με στόχο την παράνομη απόκτηση οικονομικού οφέλους. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι η άρση της ασυλίας είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της έρευνας και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ωστόσο, η διαδικασία περιπλέκεται λόγω του άρθρου 86 του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι υποθέσεις που αφορούν ενδεχόμενη ποινική ευθύνη μελών της Κυβέρνησης διαβιβάζονται στη Βουλή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της έρευνας και περιορίζει τη δυνατότητα της EPPO να προχωρήσει ενιαία.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν, προκειμένου να μη διακυβευτεί η πορεία της έρευνας. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η EPPO αποτελεί τον ανεξάρτητο εισαγγελικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

