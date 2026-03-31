Σήμερα ο ελληνικός κόσμος και όχι μόνο, αποχαιρετά τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, της οποίας η απώλεια σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στο ελληνικό τραγούδι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ μέχρι τις 13:00 το πρωί η σορός της θα βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.





Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης βρίσκεται η οικογένειά της, η οποία έχει επιλέξει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Από νωρίς, πολύς κόσμος έσπευσε να περάσει από το παρεκκλήσι για να αποτίσει τον ύστατο χαιρετισμό στη μεγάλη καλλιτέχνιδα, που συντρόφεψε με τα τραγούδια της την καθημερινότητά τους για πολλές δεκαετίες. Αρκετοί άφηναν ένα λουλούδι και όλοι, όσοι περίμεναν στη σειρά, είχαν κάτι να πουν για τη ζωή και να εξάρουν την καταπληκτική φωνή και την αξιοσημείωτη καριέρα της.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, ζητά όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν με δωρεές τον σύλλογο «Φλόγα», που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους.





Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα μοναδικά πρόσωπα που θα εκφωνήσουν επικήδειους, παρ’ όλο που η ίδια η Μαρινέλλα δεν ήθελε επικήδειους λόγους.

«Μιλάμε για ένα ιστορικό πρόσωπο πλέον στην ελληνική μουσική σκηνή. Μια ερμηνεύτρια που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να τη γνωρίσω πριν κάποια χρόνια για μια σειρά συναυλιών που έδωσε και μου πρότεινε να είμαι μαζί της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μαζί με το μαέστρο Γιώργο Κατσαρό. Αυτό που θυμάμαι είναι η γενναιοδωρία της στους νεότερους. Ήταν πολύ φιλόξενη και πολύ τελειομανής. Ήταν μια συνεργασία που τη χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ. Δυστυχώς το ελληνικό τραγούδι από προχθές είναι φτωχότερο, αλλά η Μαρινέλλα αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη πίσω της.

Μαρινέλλα: Η μεταμόρφωση μιας φωνής σε θρύλο – Το ταξίδι που καθόρισε το ελληνικό τραγούδι



Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της δεν την εμπόδισε να αναζητήσει την τύχη της, αφού από μικρή η φωνή της έκανε σε όλους εντύπωση.

Το βάπτισμα του πυρός στη σκηνή πήρε ως μέλος περιοδεύοντος θιάσου στα 17 της.





Στη διάρκεια μιας περιοδείας συνέβη και η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε. Τότε η Κική την αντικατέστησε, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου». Το πρώτο βήμα μιας λαμπρής καριέρας είχε μόλις γίνει.

Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα πήρε το 1956 όταν εμφανιζόταν στο κέντρο “Πανόραμα” στη Θεσσαλονίκη. Εκεί γνώρισε τον Αύγουστο του 1957 τον Στέλιο Καζαντζίδη, αγαπήθηκαν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα έκανε σεκόντο, συμπληρώνοντας ιδανικά την σπάνια σε έκταση και μοναδική στις χαμηλές νότες, φωνή του ανυπέρβλητου Στέλιου.





Η επιτυχία του ζευγαριού στα νυχτερινά κέντρα και σε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν μεγάλη. Απόδειξη αποτελούν και οι ταινίες στις οποίες εμφανίστηκαν ήδη από το 1960. Συνολικά η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.

Η καριέρα της Μαρινέλλας απογειώθηκε μετά το 1966 και το τέλος του γάμου της με τον Καζαντζίδη. Με το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» του 1968 και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», κατέκτησε για πάντα την αγάπη του κοινού.

Πηγή: ERTnews.gr