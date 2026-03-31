Σήμερα, στις 14:00 θα τελεστεί η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, η οποία «έφυγε» το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών.





Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο και η σορός της τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα έως τη μία το μεσημέρι στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών.



Να σημειωθεί ότι έφτασε με χειροκροτήματα η σορός της λίγο πριν τις 8 το πρωί της Τρίτης η σορός της Μαρινέλλας προκειμένου να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 13:00 καθώς στις 14:00 η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τη μεγάλη τραγουδίστρια.







Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».





Διαβάστε επίσης: Δικαστήριο στην Αθήνα: «Το Άγιο Φως ανάβει με ανθρώπινη παρέμβαση»

Πηγή: skai.gr, Πρώτο Θέμα