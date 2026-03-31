Σημαντική δικαστική εξέλιξη γύρω από το ζήτημα του Αγίου Φωτός καταγράφεται στην Ελλάδα, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία, σύμφωνα με τον συγγραφέα Δημήτρη Αλικάκο, εισέρχεται για πρώτη φορά στην ουσία της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, το δικαστήριο, έπειτα από αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αφή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα «αποδεικνύεται ότι είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης».

Η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση που κατατέθηκε εις βάρος του συγγραφέα, με αφορμή το βιβλίο του «Λύτρωση, Περί του Αγίου Φωτός». Ενάγων ήταν ο Αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αρχιεπίσκοπος Αρίσταρχος, ο οποίος υποστήριξε ότι υπέστη προσβολή της προσωπικότητάς του, κάνοντας λόγο για παραποίηση δηλώσεών του σχετικά με το Άγιο Φως.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Αλικάκο, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του ενάγοντος, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση. Παράλληλα, όπως υποστηρίζει, η απόφαση περιλαμβάνει αναφορά ότι «δεν υφίσταται θαύμα», αποδίδοντας την αφή του Αγίου Φωτός σε ανθρώπινη ενέργεια.







