Σκληρή γραμμή υπέρ της λύσης δύο κρατών και έντονη κριτική προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, την Ελλάδα και τη διεθνή εμπλοκή στο Κυπριακό εκφράζει ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, μέσα από διαδοχικές συνεντεύξεις του σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης ασφάλειας.

«Θέτουν εαυτούς σε κίνδυνο»

Ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου απορρίπτει τη σύνδεση των εξοπλισμών στη Νότια Κύπρο με τον πόλεμο στο Ιράν και κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά για επικίνδυνες στρατηγικές επιλογές.

Στη συνέντευξή του στη «Μιλιέτ», ο λεγόμενος ‘υπουργός Εξωτερικών’ της ‘ΤΔΒΚ’ υποστήριξε ότι η στρατιωτική ενίσχυση στο νότο είναι αποτέλεσμα προϋπάρχουσας στρατηγικής και όχι συγκυριακής εξέλιξης.

«Δεν είναι ορθό να αποδίδεται ο εξοπλισμός στον νότο στον πόλεμο του Ιράν. Πρόκειται για μια πολιτική συσσώρευσης στρατιωτικών δυνάμεων που είχε ξεκινήσει πριν από την έναρξη του πολέμου. Ταυτόχρονα, θέτουν εαυτούς σε κίνδυνο με τις προσπάθειές τους να θέσουν ζήτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ. Αυτή η κατάσταση έδωσε την εντύπωση ότι η ΤΔΒΚ ήταν ο στόχος, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν είμαστε ιδιαίτερα κοντά σε καμία πλευρά. Η τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί δεν έχει επιθετικούς σκοπούς. Αποτελεί αποτρεπτικό μέσο. Η άφιξη των τουρκικών F-16 στο νησί είναι ένα μήνυμα ότι οι Τ/Κ δεν είναι μόνοι και ότι η Τουρκία στέκεται στο πλευρό τους, ως απάντηση στα λάθος βήματα που έχουν κάνει οι Ε/Κ και η Ελλάδα. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μας κάνει εξαιρετικά ευτυχείς».

«Δύο κυρίαρχα κράτη» ως μόνη λύση

Επιμένοντας στη θέση περί οριστικού τέλους της προοπτικής επανένωσης, ο Ερτουγρούλογλου προβάλλει το μοντέλο δύο κρατών ως μοναδική ρεαλιστική επιλογή.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν σήμερα ο Τ/Κ λαός ζει με ασφάλεια μέσα σε αυτόν τον κλοιό φωτιάς, ο λόγος είναι η παρουσία των τουρκικών δυνάμεων. Σύμφωνα με αυτούς, η μόνη προϋπόθεση για μια λύση είναι η απόσυρση των τουρκικών στρατιωτών από το νησί. Όσο συνεχίζεται αυτή η προσδοκία, δεν είναι δυνατή καμία λύση ή διαπραγματευτική διαδικασία. Υπάρχει πλέον μια πραγματικότητα: υπάρχουν 'δύο κυρίαρχα, ισότιμα κράτη' στο νησί. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποκαταστήσουμε μια συνεργασία με τους Ε/Κ. Αυτό έχει τελειώσει. Η πολιτική ισότητα από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα. Αυτό συνεπάγεται μια λύση 'δύο κρατών'. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθούν σχέσεις καλής γειτονίας».

Αιχμές για Ισραήλ και «περικύκλωση» της Τουρκίας

Ο Ερτουγρούλογλου υιοθετεί τη ρητορική της Άγκυρας περί γεωπολιτικής περικύκλωσης της Τουρκίας, απορρίπτοντας σενάρια εμπλοκής τρίτων δυνάμεων στο Αιγαίο.

Όπως ανέφερε: «Όταν άκουσα τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ θα μισθώσει τα νησιά του Αιγαίου, γέλασα, και εξακολουθώ να γελάω. Αυτό αντανακλά μια ηγεμονική και επεκτατική νοοτροπία που στοχεύει στην περικύκλωση της Τουρκίας και του Τ/Κ λαού. Αυτό σίγουρα δεν θα επιτραπεί, και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

(Σχετικά με την προσπάθεια της Ε/Κ ΔΝΚ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ από την πίσω πόρτα) Τέτοιες πρωτοβουλίες τις βλέπει καθαρά η Τουρκία. Είναι αδιανόητο η 'Νότια Κύπρος' να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με τέτοια μέσα. Η Τουρκία δεν θα το επιτρέψει ποτέ».

«Το Κυπριακό είναι ζήτημα καθεστώτος»

Στη συνέντευξή του στο CNN Türk, ο Ερτουγρούλογλου μετατοπίζει τη συζήτηση από το εδαφικό στο ζήτημα διεθνούς αναγνώρισης και νομιμότητας.

Συγκεκριμένα σημείωσε:

«Πρώτα απ' όλα, είναι απαραίτητο να οριστεί το κυπριακό ζήτημα. Είναι εύκολο να πούμε 'το Κυπριακό ζήτημα'. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από ολόκληρο τον κόσμο εδώ και χρόνια. Αλλά γιατί δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα; Επειδή η ΄Ε/Κ πλευρά' γίνεται αποδεκτή ως Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν διαπραγματευόμασταν με τους ‘Ε/Κ’ για 600 χρόνια αντί για 60, όσο συνεχίζεται το καθεστώς της δήθεν Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επίλυσης αυτού του ζητήματος».

Διαβάστε επίσης: Αναχαιτίστηκε και 4ος ιρανικός πύραυλος με στόχο τον τουρκικό εναέριο χώρο

Σύνδεση Κυπριακού με ευρύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις

Ο ίδιος επιχειρεί να εντάξει το Κυπριακό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών συγκρούσεων, κάνοντας αναφορές σε Ισραήλ, Ιράν και ιστορικές εμπειρίες των Τουρκοκυπρίων.

Όπως δήλωσε: «Υπάρχει ένα σιωνιστικό πρόβλημα στον κόσμο σήμερα — αυτή η νοοτροπία, η σιωνιστική νοοτροπία, η επεκτατική, η ηγεμονική, που θεωρεί τον εαυτό της ανώτερη φυλή και θεωρεί τα πάντα ως δικαίωμά της — αυτή η ίδια νοοτροπία ταιριάζει απόλυτα με τη νοοτροπία της Μεγάλης Ιδέας της Ε/Κ πλευράς και της Ελλάδας. Είναι η ίδια νοοτροπία. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, αυτό που γίνεται σήμερα εναντίον του Ιράν — οι βομβαρδισμοί σχολείων, οι βομβαρδισμοί νοσοκομείων... Εμείς, οι Τ/Κ, έχουμε ήδη βιώσει αυτά τα πράγματα πριν από πολλά χρόνια. Από το 1964 έως το 1974, βιώσαμε ακριβώς αυτήν την καταπίεση».

Καταγγελίες για στρατιωτικοποίηση της Κύπρου

Ο Ερτουγρούλογλου κατηγορεί τη Νότια Κύπρο για μετατροπή του νησιού σε πολυεθνική στρατιωτική βάση.

Αναλυτικά ανέφερε: «Όσον αφορά το Κυπριακό, κατά την άποψη αυτών των ανθρώπων, το πρόβλημα ξεκίνησε το 1974. Και η λύση στο πρόβλημα ορίστηκε ως η απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων [σσ. κατοχικών δυνάμεων] από το νησί. Δεν υπάρχει πλέον καμία στρατιωτική παρουσία που να μην έχει έρθει στη Νότια Κύπρο. Έχει μετατραπεί σε ισραηλινό στρατόπεδο. Υπάρχουν αμερικανικά στρατόπεδα. Οι Γάλλοι έχουν ναυτική βάση. Οι Ολλανδοί έστειλαν φρεγάτες. Όλοι έχουν έρθει. Γιατί λοιπόν έρχονται; Είναι σαφές ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης – το στήριγμα αυτών των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων – προκειμένου να επιλύσει το Κυπριακό ζήτημα – όπως ο ίδιος το θέτει – και να αποσύρει τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί, ίσως έχει ένα όνειρο. Η δήθεν Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, σωστά; Χορεύει με αυτούς τους παράγοντες για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα…».

Βρετανικές βάσεις και διεθνής παρουσία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις βρετανικές βάσεις, με αιχμές για τον ρόλο τους σε περιφερειακές κρίσεις.

Ο ίδιος σημείωσε: «Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν επίσης δύο περιοχές κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στο νησί. Και αυτές οι περιοχές βάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στο πρόσφατο περιστατικό με το Ιράν, αλλά και σε προηγούμενα προβλήματα. Αυτές οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται μόνο από τους Βρετανούς. Τις χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί. Και αυτές οι βάσεις χρησιμοποιούνται πάντα. Τώρα, φοβούμενοι ότι στοχοποιούνται άδικα εξαιτίας αυτών των βάσεων, έχουν καλέσει όλους τους μεγάλους αδελφούς τους για βοήθεια. Απαιτούν από τους Βρετανούς να 'σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις περιοχές των βάσεών τους'. Είναι σαν να μην ξέρουν καν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να έχουν τέτοια απαίτηση. Διότι το καθεστώς αυτών των βάσεων είναι κυρίαρχο έδαφος. Δηλαδή, βρετανικό έδαφος, βασιλικό έδαφος… Δεδομένου ότι είναι κυρίαρχα εδάφη, η λεγόμενη 'Ε/Κ πλευρά' δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλλει όρους για το πώς πρέπει ή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτές οι βάσεις. Έτσι, στην ουσία, λαμβάνει χώρα μία κατάφωρη απάτη στο νησί».

Στρατιωτική ισορροπία και ρόλος της Τουρκίας

Καταληκτικά, υπογραμμίζεται η σταθερότητα της στρατιωτικής ισορροπίας και ο καθοριστικός ρόλος της Τουρκίας στην ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Ο Ερτουγρούλογλου ανέφερε: «Έχει αλλάξει η στρατιωτική ισορροπία; Μια αλλαγή στη στρατιωτική ισορροπία είναι εκτός συζήτησης. Η Τουρκία είναι μια χώρα που βρίσκεται σε θέση να απαντήσει σε οποιαδήποτε εξέλιξη την αφορά. Δεν θα επιτρέψει ποτέ να διαταραχθεί η ισορροπία που έχει καθιερωθεί από το 1974. Οι Τ/Κ είναι ασφαλείς. Ζούμε στη μέση ενός κλοιού φωτιάς. Αλλά η ΤΔΒΚ δεν αποτελεί στρατιωτικό στόχο καμίας χώρας».

F-16 και μήνυμα αποτροπής

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αποστολή των τουρκικών F-16 στο νησί, ως μήνυμα στρατιωτικής στήριξης και αποτροπής.

Όπως δήλωσε: «Τα F-16 που έφτασαν από την Τουρκία μας έδωσαν μεγάλη χαρά. Ανήγγειλαν για άλλη μια φορά στον κόσμο ότι η μητέρα πατρίδα δεν θα αφήσει ποτέ τον Τ/Κ λαό μόνο του. Και μετά την άφιξη των τουρκικών F-16, ακόμη και ένας βουλευτής της αντιπολίτευσής μας έκανε την ακόλουθη δήλωση. Έκανε μια εντελώς απροσδόκητη δήλωση. Είπε ότι τα τουρκικά F-16 είχαν έρθει όχι μόνο για την ασφάλεια των 'Τ/Κ' αλλά και για την ασφάλεια των 'Ε/Κ'. Ωστόσο, τα ελληνικά F-16 είχαν φτάσει δύο εβδομάδες πριν από τα δικά μας. Κανείς δεν μπόρεσε να βγει μπροστά και να πει ότι τα ελληνικά F-16 ήρθαν όχι μόνο για την ασφάλεια των ‘Ε/Κ’ αλλά και για τους ‘Τ/Κ’. Διότι ένας τέτοιος ισχυρισμός θα ήταν γελοίος».

Τελικό μήνυμα: «Να συνηθίσουμε να ζούμε ως γείτονες»

Ολοκληρώνοντας, επαναλαμβάνει ότι η συνύπαρξη ως δύο χωριστές οντότητες αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον του νησιού.

Συγκεκριμένα κατέληξε: «Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικότητες του νησιού. Το νησί δεν υπήρξε ποτέ στρατιωτικό κράτος. Το νησί ήταν πάντα δύο: Τ/Κ και Ε/Κ. Με βάση την πολιτική ισότητα. Επομένως, η πολιτική που υποστηρίζουμε σήμερα —δύο κυρίαρχα, ίσα κράτη, ίση διεθνής θέση— είναι η πραγματικότητα του νησιού. Αυτή είναι η λύση. Είναι η de facto λύση. Προσπαθήσαμε να ζήσουμε μαζί από το 1960 έως το 1963. Η Ε/Κ πλευρά, ανίκανη να το αποδεχτεί, το ανέτρεψε. Διαπραγματευόμαστε εδώ και 60 χρόνια. Δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί μια νέα εταιρική σχέση. Από εδώ και στο εξής, δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να γίνουμε εταίροι. Πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε ως γείτονες».