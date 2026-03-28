Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η φετινή μεταφορά του Αγίου Φωτός αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες διπλωματικές και επιχειρησιακές προκλήσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να διατηρηθεί αδιάλειπτη η παράδοση, παρά το θολό και απρόβλεπτο τοπίο στα Ιεροσόλυμα.

Η συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και η πιθανή κλειστότητα του εναέριου χώρου του Ισραήλ δημιουργούν σημαντικά εμπόδια σε μια διαδικασία που προηγούμενες χρονιές θεωρούνταν δεδομένη.

Παρά τις δυσκολίες, το ΥΠΕΞ έχει ενεργοποιήσει όλα τα σχέδια για να διασφαλιστεί η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια, όπως ειδικές πτήσεις, συνεργασίες με τρίτες χώρες και έκτακτες επιχειρησιακές λύσεις, ανάλογα με τις συνθήκες. Ο συντονισμός με τις ισραηλινές αρχές συνεχίζεται, με στόχο την υπέρβαση κάθε εμπόδιου και την ασφαλή μεταφορά.

Η αβεβαιότητα όμως δεν περιορίζεται μόνο στο πρακτικό επίπεδο, αλλά αφορά και την ίδια την τέλεση της Αφής στα Ιεροσόλυμα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αγιοταφικής Κοινότητας και της ισραηλινής κυβέρνησης δεν έχουν οδηγήσει σε σαφή αποτελέσματα. Σε έκτακτη συνεδρίαση υπό τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο αποφασίστηκε η αποστολή επείγουσας επιστολής προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, ζητώντας ξεκάθαρη ενημέρωση για το καθεστώς των εορτασμών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν επίσης οι πληροφορίες για περιορισμένη συμμετοχή πιστών στην τελετή του Μεγάλου Σαββάτου, με πιθανότητα μόλις λίγων ατόμων να παρευρίσκονται. Παράλληλα, η Αγία Πόλη προετοιμάζεται για ταυτόχρονους εορτασμούς χριστιανικού και εβραϊκού Πάσχα, αυξάνοντας τις απαιτήσεις σε ασφάλεια και οργάνωση. Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει τη σημασία της άφιξης του Αγίου Φωτός, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να διατηρηθεί η παράδοση.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος σημειώνει ότι η πίστη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη μεταφορά, και παρότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία, η τελετή της Αφής στα Ιεροσόλυμα παραμένει αναλλοίωτη. Τόνισε ότι, ακόμη και σε περίπτωση καθυστέρησης, γίνεται κάθε προσπάθεια ώστε το Άγιο Φως να φτάσει στην Ελλάδα, ενώ ενημέρωσε ότι ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο για το ζήτημα.

