Δεν τίθεται θέμα για το εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, ξεκαθάρισε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος μιλώντας για τις εξελίξεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος τόνισε ωστόσο, ότι «δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί».

«Ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Έλλαδος, κ. Ιερώνυμο. Προφανώς θα συζήτησαν και αυτό το ζήτημα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν υπάρχει ζήτημα εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Γίνονται κανονικά οι λειτουργίες, με περιορισμό ατόμων, λόγω των πολεμικών συρράξεων.





Η τελετή αυτή έχει μία ιστορία αιώνων. Μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, νομίζω από το 1987 και μετά, με αεροπορική πτήση έρχεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί. Όλοι μας λαμβάνουμε το Άγιο Φως μέσα από τον ακοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς. Δεν το σβήνουμε ποτέ. Βέβαια θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Άγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση», τόνισε.

«Το Άγιο Φως είναι ο Ιησούς, ο Χριστός είναι το φως στη ζωή των ανθρώπων. Τα σύμβολα πάντοτε έχουν χαρακτήρα παραπεμπικό. Το Άγιο Φως είναι αυτό το φως που εικονίζει και συμβολίζει το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμη και εάν φέτος δεν έχουμε την ευλογία, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, κάποια στιγμή θα έρθει στον τόπο μας το Άγιο Φως» είπε μεταξύ άλλων.







Πηγή: newsit.gr