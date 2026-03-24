Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, αποκαλύφθηκε ένα σύνθετο κύκλωμα οικονομικής απάτης με στόχο τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο. Η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση με δεκάδες εμπλεκόμενους, η οποία φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2018, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές και αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Οι «εγκέφαλοι» και η δομή του κυκλώματος

Σύμφωνα με τις Αρχές, την ηγεσία της οργάνωσης είχαν τρεις λογιστές, οι οποίοι αξιοποίησαν την επαγγελματική τους εμπειρία για να στήσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών. Η δράση τους βασιζόταν σε σαφή κατανομή ρόλων και οργανωμένη μεθοδολογία, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα.

Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει συνολικά 226 νομικά πρόσωπα, λειτουργώντας μέσα από ένα πολύπλοκο σύστημα εταιρειών που εξυπηρετούσε τη φοροδιαφυγή και την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.





Οι τρεις κατηγορίες εταιρειών

Η λειτουργία του δικτύου στηριζόταν σε τρεις βασικές κατηγορίες εταιρειών:

Πρώτη κατηγορία: Επιχειρήσεις με πραγματικά στοιχεία, κυρίως σε εστίαση και διασκέδαση.

Δεύτερη κατηγορία: Εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων», που αναλάμβαναν τις νομικές ευθύνες.

Τρίτη κατηγορία: Εικονικές εταιρείες χωρίς δραστηριότητα, με ψευδή ή κλεμμένα στοιχεία.

Μέσω αυτής της δομής, οι εμπλεκόμενοι κατάφερναν να μεταφέρουν ευθύνες και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της παράνομης δραστηριότητας.





Εικονική ασφάλιση και φοροδιαφυγή

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο κεντρικός μηχανισμός της απάτης ήταν η εικονική ασφάλιση εργαζομένων και η έκδοση πλαστών τιμολογίων.



Αρχικά, απέφευγαν την καταβολή εισφορών, μείωναν ή μηδένιζαν φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ νομιμοποιούσαν παράνομα έσοδα.

Ενδεικτικό της έκτασης της απάτης είναι ότι οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αγγίζουν τα 19,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ.





Πολυτελής ζωή με «μαύρο» χρήμα

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα παράνομα κέρδη διοχετεύονταν σε αγορές ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων ειδών υψηλής αξίας. Η εικόνα που προκύπτει είναι ενός τρόπου ζωής που περιλάμβανε επιδείξεις πλούτου, με συμμετοχή προσώπων από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους.





Κατασχέσεις και ευρήματα

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες,

αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

ρολόγια μεγάλης αξίας,

μετρητά άνω των 150.000 ευρώ,

κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες,

ποσότητες ναρκωτικών και όπλα.

Βαρύ κατηγορητήριο

Με βάση το Πρώτο Θέμα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη μεγάλης αξίας, πλαστογραφία και ψευδείς καταχωρήσεις, εκτεταμένη φοροδιαφυγή, αλλά και ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος.

Παράλληλα, διώκονται και για πλημμελήματα που σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές και κατοχή ναρκωτικών.











