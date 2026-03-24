Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης έξι χρόνων, άντρα ηλικίας 23 ετών, αφού τον βρήκε ένοχο στις κατηγορίες της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα καθώς επίσης και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου, 2025, όταν μετά από έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών και εκρηκτικές ύλες.

