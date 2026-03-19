Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού με την κωδική ονομασία «Κιβωτός», μέσω της οποίας περίπου 90 Έλληνες ιδιοκτήτες κατοικιδίων επέστρεψαν στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, συνοδευόμενοι από σχεδόν 100 ζώα συντροφιάς.

Η ειδική πτήση της Aegean, που είχε προγραμματιστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χθες, όπου εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές, καθώς άνθρωποι και ζώα έφτασαν μαζί μετά από ημέρες αγωνίας και αβεβαιότητας.

Τα περισσότερα από τα μικρά τετράποδα μεταφέρθηκαν μέσα σε ειδικά σακίδια και μεταφορικά κουτιά, τα οποία είχαν μαζί τους οι ιδιοκτήτες καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σκύλοι και γάτες που για πολλούς θεωρούνται μέλη της οικογένειας βγήκαν από τα σακίδια στο αεροδρόμιο, με τους ιδιοκτήτες να τα παίρνουν στην αγκαλιά τους εμφανώς συγκινημένοι.

Στην αίθουσα του αεροδρομίου επικράτησε έντονη συναισθηματική φόρτιση.