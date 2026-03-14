Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή - οπλοχρησία στον 23χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Ο νεαρός παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή από ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Νωρίτερα και ειδικότερα λίγο πριν τις 12 το πρωί, ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Η μεταγωγή του κατηγορούμενου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς είναι οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας από αυτή που υποστήριζε το θύμα.



Ο 23χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας, ενώ σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία φαίνεται να ήταν μαζί με το θύμα την στιγμή του επεισοδίου και ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί. Γι αυτούς τους δύο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Οι κατηγορίες είναι με την επιβαρυντική διάταξη της αθλητικής βίας.





Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρει κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, ράμματα στο κεφάλι σε θλαστικά τραύματα. Πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα, στην περιοχή των γλουτών.

Για το θύμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχασε πάνω από δύο λίτρα αίμα. Το θανατηφόρο χτύπημα ήταν το μπροστινό, στο προκάρδιο που χτύπησε την καρδιά.



Πηγή: Πρώτο Θέμα