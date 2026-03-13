Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη χθεσινοβραδινή φονική επίθεση εις βάρος 20χρονου άνδρα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Στα πλάνα φαίνεται ο νεαρός αφού έχει δεχθεί θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα να κάνει κάποια βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται στο έδαφος δίπλα σε έναν κάδο.

Οι δράστες φορούσαν κουκούλες, ενώ μετά την επίθεση τράπηκαν σε φυγή.

Το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από την Αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές και η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: ΕΡΤ