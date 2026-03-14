Την έντονη ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης για την κλιμάκωση της έντασης στη διεθνή ναυσιπλοΐα εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος σε επίθεση που σημειώθηκε το πρωί σε δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία έξω από το λιμάνι του Novorossiysk στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στο δεξαμενόπλοιο επέβαιναν συνολικά 24 ναυτικοί, εκ των οποίων 10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και 1 Ρουμάνος, οι οποίοι, είναι καλά στην υγεία τους. Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο πλοίο. Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με τις ευρύτερες γεωπολιτικές πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως σχετίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις για μερική επανεκκίνηση της διακίνησης ρωσικού πετρελαίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε έντονες διαμαρτυρίες όπου απαιτείται, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Θεωρώ απαράδεκτη τη στοχοποίηση πλοίων με ελληνική σημαία και ελληνόκτητων πλοίων», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα πλοία αυτά είναι ναυλωμένα και ότι οι Έλληνες ναυτικοί και οι ναυτιλιακές εταιρείες προσπαθούν απλώς να επιτελέσουν το έργο τους.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η εμπορική ναυτιλία θα πρέπει να παραμένει εκτός πολεμικών συγκρούσεων και γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς, όπως ανέφερε, «χωρίς τη ναυτιλία δεν μπορεί να υπάρξει διεθνές εμπόριο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο MARAN HOMER (Ν.Π. 12502), το οποίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Novorossiysk και κατά τον χρόνο του περιστατικού ήταν άφορτο.Το πλοίο ήταν ναυλωμένο από την Chevron.