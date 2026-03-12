Την άποψη ότι η Ελλάδα επιταχύνει μια στρατηγική «περικύκλωσης» της Τουρκίας, αξιοποιώντας την ένταση στη Μέση Ανατολή και την κρίση γύρω από το Ιράν, προβάλλει δημοσίευμα του τουρκικού Τύπου.

Σύμφωνα με της Χουριέτ, η Αθήνα τις τελευταίες ημέρες λαμβάνει σειρά στρατιωτικών και αμυντικών μέτρων, επικαλούμενη την αστάθεια στην περιοχή, με στόχο –όπως υποστηρίζεται– την ενίσχυση της αποτρεπτικής της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι επανέρχεται ουσιαστικά σε εφαρμογή το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας–Κύπρου, το οποίο είχε ανακοινωθεί το 1993 με στόχο την κοινή αποτρεπτική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα φέρεται να απέστειλε στην περιοχή της Κύπρου δύο φρεγάτες και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16, με επίσημη αιτιολογία την ενίσχυση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε ενδεχόμενη πυραυλική απειλή από το Ιράν.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία απάντησε αναπτύσσοντας έξι μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα, ενισχύοντας την παρουσία της στην περιοχή.





Patriot και στρατιωτικές κινήσεις στο Αιγαίο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εγκαταστήσει σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο νησί της Καρπάθου, επικαλούμενη τον κίνδυνο πιθανής επίθεσης από το Ιράν.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών φέρεται να αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Αθήνας «ευκαιριακή» και κατηγορώντας την Ελλάδα ότι εκμεταλλεύεται την περιφερειακή κρίση για στρατιωτική ενίσχυση.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στην τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο μεταξύ του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Όπως σημειώνεται, το Παρίσι επιχειρεί μέσω της συνεργασίας με Αθήνα και Λευκωσία να ενισχύσει την επιρροή του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στήριξη και προς τη Βουλγαρία

Η Χουριέτ υποστηρίζει ότι η Αθήνα σχεδιάζει να στηρίξει και την αεράμυνα της Βουλγαρίας, με ανάπτυξη συστημάτων Patriot και μαχητικών F-16 κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εξετάζεται η τοποθέτηση δύο μαχητικών αεροσκαφών στο νησί Λήμνος, καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων Patriot στη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη αιτιολόγηση, η ανάπτυξη αυτή αποσκοπεί στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και υποδομών από πιθανές βαλλιστικές απειλές στο πλαίσιο της ευρύτερης έντασης που επικρατεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν.



