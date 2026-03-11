Η αυλαία της δευτεροβάθμιας δίκης της Χρυσής Αυγής, τέσσερα χρόνια από την έναρξή της, οδηγεί στη φυλακή τέσσερις καταδικασθέντες, οι οποίοι δεν κρατήθηκαν σε κανένα δικονομικό στάδιο της υπόθεσης.

Πρόκειται για την πρώην βουλευτή Ελένη Ζαρούλια, που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και τους: Γιώργο Δήμου, με 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, με 7 έτη κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, και Γεώργιο Σκάλκο, με 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Από τους 42 κατηγορούμενους, έχουν εκτίσει τις ποινές τους οι 24 και έχουν αποφυλακιστεί με υφ´ όρων απόλυση.

Σε 11 καταδικασθέντες που δεν είχαν εκτίσει, το δικαστήριο, είτε μετέτρεψε τις ποινές σε χρηματικές, είτε χορήγησε αναστολή.

Στη φυλακή παραμένουν ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς και οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννης Λαγός.

Νωρίτερα με την απόφασή τους, οι δικαστές απήγγειλαν ποινές που για 32 κατηγορουμένους ήταν ίδιες με τις πρωτόδικες. Μεταξύ αυτών, η «διευθυντική ομάδα», ο Γιώργος Ρουπακιάς, οι δύο «πυρηνάρχες» Αναστάσιος Πανταζής, Γιώργος Πατέλης και οι καταδικασθέντες για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Μειωμένες ποινές επέβαλε το δικαστήριο σε δέκα κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, και τρείς ακόμη πρώην βουλευτές.

Η Ελένη Ζαρούλια από 6 χρόνια κάθειρξης σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξης, ενώ οι τρεις άλλοτε συνάδελφοι της στη Βουλή καταδικάστηκαν από 6 χρόνια κάθειρξης σε 5 χρόνια φυλάκισης.

Η πρώην βουλευτής είναι η μόνη που μειώθηκε η ποινή της, χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό και είναι μεταξύ των τεσσάρων κατηγορουμένων που δεν κρατήθηκαν ούτε μια ημέρα για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ