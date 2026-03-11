Σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής και Παναγιώταρος.

Ίδιες με τις πρωτόδικες είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν για το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης με 13 χρόνια κάθειρξη για τους 6 από τους 7 και 10 για τον Ματθαιόπουλο.

Ισόβια και 10 χρόνια στο Ρουπακιά. Έξι πρώην βουλευτές που πήραν ελαφρυντικό καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια φυλάκιση, οι υπόλοιποι από 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη.

Πηγή: ΕΡΤ